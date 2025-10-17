Caso Garlasco Andrea Sempio sceglie come avvocato Liborio Cataliotti | difese Vanna Marchi

(Adnkronos) – E' Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, il giovane indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Il nuovo legale sostituisce Massimo Lovati, allontanato per le sue dichiarazioni sopra le righe rese più volte sul caso Garlasco. Cataliotti, 59 anni, è stato impegnato in molti processi importanti, dal calcioscommesse a Stamina, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

mattino intenso a Canale 5: il padre di Andrea Sempio torna sul caso Garlasco a Mattino 5, chiarendo ogni accusa e respingendo i sospetti di corruzione ? - facebook.com Vai su Facebook

Parla Lovati: «Cacciato dal caso Garlasco, ma non finirò ai giardinetti. Con Corona ho dei progetti» - X Vai su X

Garlasco, Liborio Cataliotti è il nuovo avvocato di Sempio. Ha difeso Vanna Marchi - L'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi ha rotto gli indugi e ha annunciato il sostituto di Massimo ... Da msn.com

Garlasco, il tentativo di Sempio di farsi difendere da Taormina. Il perché del gran rifiuto - La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, si arricchisce di un nuovo ... Si legge su iltempo.it

Caso Garlasco, Andrea Sempio revoca l'incarico all'avvocato Lovati - Massimo Lovati non è più il difensore di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Segnala adnkronos.com