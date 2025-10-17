Caso Epstein | Virginia Roberts Giuffre contro il principe Andrea nel libro ‘Nobody’s Girl’

Ci sono anche le accuse al principe Andrea nel libro di Virginia Roberts Giuffre, la più nota accusatrice del caso Epstein, morta suicida nell’aprile scorso. Il quotidiano britannico Guardian ha pubblicato alcune anticipazioni di “Nobody’s Girl”, in uscita la prossima settimana: un libro scritto a quattro mani con la giornalista Amy Wallace da Giuffè, tra le vittime dell’ex finanziere americano condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto suicida in carcere nel 2019. Le accuse di Giuffre al principe Andrea. La donna, che si è anche lei tolta la vita all’età di 41 anni il 26 aprile 2025, accusa il terzogenito della Regina Elisabetta II di essere “ presuntuoso, come se credesse che fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita”, secondo alcuni estratti pubblicati sul Guardian. 🔗 Leggi su Lapresse.it

