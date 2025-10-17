Caso Delphine Jubillar in Francia | 30 anni di carcere per il marito Cédric il corpo della moglie mai trovato

Cédric Jubillar è stato condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio della moglie Delphine, scomparsa nel 2020 e mai ritrovata. La giuria di Albi lo ha ritenuto colpevole dopo quattro anni di indagini. L’uomo si dichiara innocente e presenterà ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/truffa-inps-caso-santanche-giunta-senato-23-settembre-vota-AH9CJ0kC #Santanchè #Parlamento #Senato - facebook.com Vai su Facebook

Caso Delphine Jubillar in Francia: 30 anni di carcere per il marito Cédric, il corpo della moglie mai trovato - Delphine sarebbe rientrata in casa prima di sparire definitivamente, senza più lasciarla viva. fanpage.it scrive

Il processo per un omicidio senza corpo sta facendo discutere in Francia: il caso Cédric Jubillar - Cédric Jubillar è sotto processo per l’omicidio della moglie Delphine, scomparsa nel 2020. Lo riporta fanpage.it

Condenado a 30 años en Francia un hombre por el asesinato de su mujer, desaparecida - La Justicia francesa condenó este viernes a 30 años de cárcel a Cédric Jubillar, un hombre de 38 años que trabajaba de pintor en el sector de la ... Scrive lavanguardia.com