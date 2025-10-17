Casio ci riporta al futuro con il suo orologio più iconico di sempre
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Casio ha deciso di farti provare con il suo nuovo lancio l'ebbrezza di un sogno: saltare sulla tua DeLorean e tornare al 1985. L’iconico marchio giapponese ha presentato un orologio-calcolatrice in edizione limitata ispirato a Ritorno al futuro: un accessorio retrò che è insieme omaggio al passato e dichiarazione di stile discreta. Sì, proprio quella calcolatrice da polso, nerd e irresistibilmente cool, che ha fatto la sua comparsa nei primi anni ’80. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
