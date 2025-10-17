Casio ci riporta al futuro con il suo orologio più iconico di sempre

Gqitalia.it

Casio ha deciso di farti provare con il suo nuovo lancio l'ebbrezza di un sogno: saltare sulla tua DeLorean e tornare al 1985. L'iconico marchio giapponese ha presentato un orologio-calcolatrice in edizione limitata ispirato a Ritorno al futuro: un accessorio retrò che è insieme omaggio al passato e dichiarazione di stile discreta. Sì, proprio quella calcolatrice da polso, nerd e irresistibilmente cool, che ha fatto la sua comparsa nei primi anni '80.

