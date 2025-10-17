Caserta per Halloween riapre il labirinto più grande d’Europa
Torna, con la quarta edizione, il labirinto infestato di Halloween a Pignataro Maggiore (Caserta). Fantasmi, zombie e altri mostri nel labirinto di mais infestato a Pignataro Maggiore (Caserta). Da domani e fino al 2 novembre al via le ‘passeggiate stregate’ ne ‘Il giardino delle zucche – pumpkin patch’ più grande d’Europa – come sottolinea una . 🔗 Leggi su 2anews.it
