Casalnuovo colpi di pistola contro casa e auto in sosta

Sette proiettili nella notte in viale dei Pini a Casalnuovo: la veranda di un’abitazione e una Fiat Punto nel mirino, nessuna persona è rimasta ferita. Carabinieri al lavoro per chiarire dinamica e responsabilità. Momenti di tensione nella notte in viale dei Pini, dove diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro una palazzina . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Casalnuovo, colpi di pistola contro casa e auto in sosta

