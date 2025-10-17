' Casa Riformista' sbarca a Palazzo Vecchio Italia Viva prepara l' ingresso in maggioranza

Il gruppo consiliare ‘Italia Viva – Il Centro’ in Palazzo Vecchio cambia nome e diventa ‘Italia Viva – Casa Riformista’. Lo comunica oggi con una nota lo stesso gruppo renziano, che conta oggi in consiglio comunale due eletti, l'ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, fresco di elezione al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

