Casa Bice a Perugia scambio di saperi per inclusione e lavoro

Casa Bice nasce come luogo dove competenze e gesti quotidiani passano di mano in mano, tra donne di età diverse, con un obiettivo concreto: inclusione, sostegno e prospettive di autonomia. A Perugia, nello stabilimento Perugina, il progetto della cooperativa sociale Pepita è stato presentato e riconosciuto nell’ambito di un’iniziativa che mette al centro l’empowerment femminile. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Casa Bice, a Perugia scambio di saperi per inclusione e lavoro

Altre letture consigliate

“Connessioni al Femminile”, da Nestlè un Bacio a Casa Bice di Pepita http://ow.ly/OI8t106oqkX [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X

Il Sindaco Michele Bertolini ha portato a nome di tutta la comunità di Sustinente gli auguri più affettuosi alla signora Bice Lui, che ha festeggiato il traguardo dei cento anni. Bice, che tuttora vive autonoma nella propria casa, è ancora attiva e piena di vitalità, a - facebook.com Vai su Facebook

Sostenibilità, Buratta (Pepita): "Con Casa Bice scambio di competenze e qualità tra donne" - “Casa Bice è un progetto di intergenerazionalità dove le ‘nostre giovani’, come chiamiamo le donne più anziane, vanno a incontrare altre giovani donne e neomamme, offrendo ... Si legge su msn.com

Connessioni al Femminile, Buratta (Coop. Pepita): “Casa Bice è tradizione e valori della donna” - “Casa Bice è un progetto di intergenerazionalità dove le ‘nostre giovani’, come chiamiamo le donne più anziane, vanno incontrare altre giovani donne e neomamme, offrendo il loro sapere e la loro tradi ... Lo riporta padovanews.it