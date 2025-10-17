Casa Bice a Perugia scambio di saperi per inclusione e lavoro

Casa Bice nasce come luogo dove competenze e gesti quotidiani passano di mano in mano, tra donne di età diverse, con un obiettivo concreto: inclusione, sostegno e prospettive di autonomia. A Perugia, nello stabilimento Perugina, il progetto della cooperativa sociale Pepita è stato presentato e riconosciuto nell’ambito di un’iniziativa che mette al centro l’empowerment femminile. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

