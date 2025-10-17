Casa a Prima Vista Bernadette | Ho comprato la casa di Mariana Ecco come funziona la trattativa dopo il programma

Fanpage.it | 17 ott 2025

Cosa succede quando un acquirente di Casa a Prima Vista vuole comprare la casa scelta nel programma? A raccontarlo a Fanpage.it è Bernadette Rizzuto che, accompagnata dalla madre Elvira, ha acquistato l'appartamento propostole da Mariana D'Amico. Dalla trattativa al budget, passando per la seconda visita e l'arredamento: ecco tutto quello che accade una volta spente le telecamere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

