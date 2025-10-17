Casa a Prima Vista Bernadette | Ho comprato la casa di Mariana Ecco come funziona la trattativa dopo il programma
Cosa succede quando un acquirente di Casa a Prima Vista vuole comprare la casa scelta nel programma? A raccontarlo a Fanpage.it è Bernadette Rizzuto che, accompagnata dalla madre Elvira, ha acquistato l'appartamento propostole da Mariana D'Amico. Dalla trattativa al budget, passando per la seconda visita e l'arredamento: ecco tutto quello che accade una volta spente le telecamere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nella Manovra c'è lo scorporo della prima casa dal conteggio Isee. Cosa cambia e quali sono i vantaggi reali - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, prima vittoria in casa per il Trento: 1-0 alla Pro Vercelli - X Vai su X
Casa a Prima Vista, l’assurda richiesta di 2 studentesse: “Cerchiamo casa a Milano, abbiamo 800mila euro di budget” - Casa a Prima Vista Italia è tornato su Real Time con una nuova stagione. Riporta fanpage.it
Matteo Nencioni, chi è l'agente immobiliare di Casa a prima vista Toscana: il passato da Dj, la moglie, la palestra. «I miei valori? Etica, serietà e correttezza» - La nuova stagione di Casa a prima vista, in onda su Real Time dal 9 giugno, vede protagonisti tre nuovi agenti immobiliari tutti toscani. Si legge su leggo.it
Casa a prima vista: le case scelte vengono acquistate davvero? - Il programma italiano nasce dal format francese Chasseurs d’appart (conosciuto a livello internazionale come Flat Hunters), in onda in Francia dal 2015 e successivamente adattato in Paesi Bassi, ... Come scrive ilgiornale.it