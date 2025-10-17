Cartolina con insulti sessisti recapitata alla consigliera Avs Francesca Ghio
Una cartolina con insulti sessisti è stata recapitata nelle scorse ore alla capogruppo di Avs a Genova Francesca Ghio, già vittima di haters online dopo la seduta del consiglio comunale dello scorso 7 ottobre. A denunciarlo è la stessa Ghio che ha postato il contenuto della cartolina sui suoi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
