Cartolina con insulti sessisti recapitata alla consigliera Avs Francesca Ghio

Genovatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cartolina con insulti sessisti è stata recapitata nelle scorse ore alla capogruppo di Avs a Genova Francesca Ghio, già vittima di haters online dopo la seduta del consiglio comunale dello scorso 7 ottobre. A denunciarlo è la stessa Ghio che ha postato il contenuto della cartolina sui suoi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

