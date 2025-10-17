Dall’inizio delle attività scolastiche, sono state segnalate le criticità e il sovraffollamento dei mezzi di trasporto, le carrozze dei treni, e le carenze che rendono difficili il collegamento con le città. Il capogruppo consigliare portuense Roberto Badolato (nella foto), è portatore delle denunce dei cittadini in merito ai disservizi e i disagi ferroviari che coinvolgono i viaggiatori. La maggior parte sono studenti, costretti a viaggiare verso scuola ammassati e in certi casi in piedi. I problemi legati ai servizi ferroviari vengono comunicati all’ultimo momento, una tempistica che incide sui viaggiatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Carrozze stipate, disagi sui treni"