A 34 anni, Pablo Carreño Busta sta cercando di risalire la china dopo il grave infortunio al gomito che ha condizionato pesantemente il biennio 2023-2024 facendolo sprofondare nei bassi fondi del ranking ATP. Lo spagnolo, ex top10 e due volte semifinalista Slam (US Open 2017 e 2020), occupa attualmente il 104° posto della graduatoria mondiale ed è impegnato nel Challenger 125 di Olbia, in Sardegna. Il bronzo olimpico di Tokyo 2021 ha recitato un ruolo da assoluto protagonista lo scorso 14 settembre sulla terra rossa di Marbella, regalando alla Spagna il punto decisivo per battere 3-2 la Danimarca e volare alle Finals di Coppa Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carreño Busta non ha dubbi: “Ecco perché l’Italia è favorita per la vittoria in Coppa Davis”