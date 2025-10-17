Carrara sorpreso a spaccia droga in pieno centro | 31enne arrestato

Carrara, 17 ottobre 2025 - Un 31enne di origini straniere è stato arrestato dai carabinieri di Carrara dopo essere stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina nel centro storico della città. L'uomo, incensurato, è stato trovato in possesso di oltre 60 grammi di cocaina, diverse dosi di hashish già confezionate e alcune centinaia di euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il blitz è scattato nell'ambito dei servizi antidegrado disposti nella zona centrale della città. Durante il controllo, il giovane ha tentato inutilmente di disfarsi della droga, in parte recuperata dai militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

