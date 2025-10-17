Carpi Nuovo gattile dell’Unione approvato il progetto esecutivo

Modenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo gattile a servizio dei quattro Comuni dellUnione delle Terre d’Argine sorgerà nei pressi di via Martinelli, a Fossoli (all’altezza del civico 65, non lontano dalla struttura attuale), in un’area di 3.928 metri quadrati che ospiterà 11 oasi, otto delle quali dotate di piccoli edifici per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

