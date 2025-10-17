Tempo di lettura: 2 minuti Dopo due settimane di stop, la Scandone Avellino è pronta a tornare sul parquet del PalaDelMauro. Domani sera i biancoverdi affronteranno la Pallacanestro Angri in una sfida che si preannuncia intensa e combattuta. Il coach Titto Carone ha analizzato il momento della squadra alla vigilia del match: “Questa sosta non è stata semplicissima da gestire a livello di agonismo e motivazioni, ma devo dire che i ragazzi sono stati straordinari. Hanno dimostrato grande attaccamento al lavoro e una dedizione altissima. Sono molto contento dell’impegno mostrato, sia sul piano fisico che mentale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carone: “Servirà energia e unità, il DelMauro sarà la nostra forza”