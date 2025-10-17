Carolina Benvenga pubblica il nuovo brano La Fabbrica dei Mostri
Fuori oggi La Fabbrica dei Mostr i, il nuovo brano di Carolina Benvenga, tutto da cantare e ballare per Halloween. È uscito oggi, venerdì 17 ottobre, La Fabbrica dei Mostr i il nuovo irresistibile brano di Carolina Benvenga, che firma il primo Amazon Music Original Kids! Un brano tutto da cantare e ballare per Halloween, nato dalla collaborazione tra Sony Music e Amazon Music e da oggi disponibile in esclusiva su Amazon Music. Benvenuti ne La Fabbrica dei Mostr i . ma niente paura! Qui si creano solo mostri simpaticissimi, pronti a scatenare risate e allegria in tutta la famiglia. Streghe sbadate, pipistrelli con le ali glitterate, vampiri distratti e tanti altri personaggi simpatici accompagneranno grandi e piccini in un’avventura musicale unica, dove anche la paura. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
