Carnevale una vita in altalena

L’ex attaccante ha raccontato in un libro la sua storia drammatica: salvato dal calcio dopo che il padre ha ucciso la madre. Vittorie e sconfitte fino all’isola felice di Udine: “ Qui ho trovato il club ideale, scopriamo calciatori e li lanciamo. Il prossimo fenomeno? Atta”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Carnevale, una vita in altalena

Argomenti simili trattati di recente

Dietro la magia del Carnevale di Viareggio, c’è il lavoro, la passione e la genialità dei nostri artisti. Nella Cittadella del Carnevale, i maestri della cartapesta stanno dando vita ai giganti che presto sfileranno sul lungomare. Ogni taglio, ogni pennellata, ogni d - facebook.com Vai su Facebook

Rivoluzione Carnevale, prende vita la "Cittadella" - Presentata nei nuovi capannoni della Cittadella del Carnevale l'edizione numero 632 edizione del Carnevale di Putignano. Si legge su rainews.it

“Il destino di un bomber”: la vita da romanzo di Andrea Carnevale - Gioia, nostalgia, felicità, dolore, spensieratezza si sono mischiate nella cornice dell'accogliente Circolo Acem a Tor ... Scrive ilmessaggero.it

Carnevale: “Mio padre uccise mia madre con un’ascia. Poi mi aggredì e si tolse la vita davanti ai miei occhi” - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale – ex calciatore e oggi capo scout dell’Udinese – ha raccontato con coraggio e lucidità una vita segnata da successi, ferite profonde e ... Si legge su blitzquotidiano.it