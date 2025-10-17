Carnevale | Napoli e Roma super Occhio al Milan Rabiot è il top

Andrea Carnevale ha deciso di raccontare la sua vita in un libro. Non è una normale storia di un calciatore, c’è un dramma che ha vissuto da adolescente e che si è portato dietro per tanti anni. Il padre, malato di schizofrenia, uccise la madre con una pietra e poi, qualche anno dopo, dopo essere uscito di prigione, si suicidò. Carnevale ha deciso di raccontare adesso quel dramma che si è portato dietro per tutta la vita, incrociandolo con la sua carriera di calciatore. Adesso, a 64 anni, con la serenità di chi ha visto il meglio e il peggio della vita, Andrea racconta i saliscendi in cui si è trovato e ringrazia il calcio che lo ha portato fuori dal tunnel. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Carnevale: “Napoli e Roma super Occhio al Milan, Rabiot è il top”

