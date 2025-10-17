Carne o pesce? Non per tutti | un italiano su 10 non può permettersi un pasto proteico L' allarme al Sud e tra i giovani
Avere difficoltà a portare un pasto in tavola, a mangiare in maniera adeguata per vivere in salute: una condizione che purtroppo colpisce sempre più italiani. Nel 2024 quasi 800mila. 🔗 Leggi su Leggo.it
