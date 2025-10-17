Gli esordi, il Sanremo nei panni di «quella strana». La mamma, il suo bambino, la casa-vacanza e la «vita molto bella» a Catania. L'industria musicale di oggi e i live in tutto il mondo. Incontro con la «cantantessa» che è da poco tornata con un nuovo album. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carmen Consoli: «A Sanremo tornerei, ma la mia musica non è per gli stream, io faccio un altro lavoro. L'amore? L'uomo della mia vita è mio figlio»