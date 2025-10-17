Carlos Alcaraz lancia il guanto di sfida | Voglio vincere a Riad ma contro Sinner ci riescono in pochi…

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha dato un’altra dimostrazione di forza nel corso della prima semifinale del torneoesibizione “ Six Kings Slam “. Sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita), l’iberico ha regolato col punteggio di 6-4 6-2 l’americano Taylor Fritz e domani disputerà l’atto conclusivo contro il suo eterno rivale, Jannik Sinner. Il giocatore italiano, col medesimo punteggio, ha battuto il serbo Novak Djokovic. “ In questo momento sto giocando bene e ogni volta che scendo in campo cerco di esprimere un gran tennis, con consistenza. In passato avevo molti alti e bassi, mentre nell’ultimo periodo riesco ad essere più costante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz lancia il guanto di sfida: “Voglio vincere a Riad, ma contro Sinner ci riescono in pochi…”

