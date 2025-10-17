Carlo III sarà il primo re britannico a pregare con un papa dallo Scisma anglicano

Carlo e Camilla, che erano stati in Vaticano a aprile poco prima della morte di papa Francesco, torneranno in visita di Stato nella Santa Sede il 23 ottobre. Alle 11 è prevista l’udienza con il nuovo pontefice Leone XIV, poi ci sarà un momento di preghiera ecumenica congiunta nella Cappella Sistina. Non si tratta di un evento come un altro: Carlo III sarà infatti il primo sovrano britannico a pregare pubblicamente con un papa dal 1534, anno in cui Enrico VIII si separò da Roma con uno scisma. A Carlo III, che è anche capo della Chiesa d’Inghilterra, verrà conferito il titolo di royal confrater (confratello reale) della basilica di San Paolo fuori le Mura, dove gli verrà assegnato uno scranno installato per l’occasione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Carlo III sarà il primo re britannico a pregare con un papa dallo Scisma anglicano

