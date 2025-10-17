Carlo e Camilla in Vaticano il 23 | sarà il primo re inglese a pregare con un Papa da 500 anni

17 ott 2025

Al sovrano verrà conferito anche il titolo di "royal confrater" con uno scranno che rimarrà nella basilica di San Paolo fuori le Mura. Nel 1534 lo scisma tra cattolici e anglicani con Enrico VIII. 🔗 Leggi su Repubblica.it

