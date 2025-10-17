Carlo e Camilla in Vaticano da Papa Leone XIV il 23 ottobre

La visita di Stato dei reali inglesi Carlo e Camilla in Vaticano, in programma per il 23 ottobre, si preannuncia come un evento di grande rilevanza sia sul piano diplomatico che ecumenico. Sebbene l’arrivo della coppia reale sia previsto per il giorno precedente, il 22 ottobre, è nella giornata successiva che si concentreranno tutti gli impegni ufficiali e i momenti salienti di questa storica trasferta presso la Santa Sede. La visita assume un significato particolare poiché avviene nell’anno del Giubileo, rievocando la memoria della regina Elisabetta II, la quale si recò in Vaticano in occasione dell’ Anno Santo del 2000. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

