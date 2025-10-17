Carlo e Camilla in Vaticano da Papa Leone XIV il 23 ottobre

La visita di Stato dei reali inglesi Carlo e Camilla in Vaticano, in programma per il 23 ottobre, si preannuncia come un evento di grande rilevanza sia sul piano diplomatico che ecumenico. Sebbene l’arrivo della coppia reale sia previsto per il giorno precedente, il 22 ottobre, è nella giornata successiva che si concentreranno tutti gli impegni ufficiali e i momenti salienti di questa storica trasferta presso la Santa Sede. La visita assume un significato particolare poiché avviene nell’anno del Giubileo, rievocando la memoria della regina Elisabetta II, la quale si recò in Vaticano in occasione dell’ Anno Santo del 2000. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carlo e Camilla in Vaticano da Papa Leone XIV il 23 ottobre

News recenti che potrebbero piacerti

Carlo e Camilla il 22 e 23 ottobre da papa Leone. E il re diverrà «Confratello» dei monaci di San Paolo - X Vai su X

Una sera a cena con Re Carlo III, 76 anni, e la Regina Camilla, 77 anni. - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo e Camilla d’Inghilterra in visita in Vaticano il 23 ottobre - In occasione dell’anno giubilare, il Re e la Regina d’Inghilterra saranno accolti in udienza da Papa Leone XIV. Lo riporta tg24.sky.it

Re Carlo III e la regina Camilla in Vaticano il 23 ottobre per il Giubileo - Visita ufficiale con Papa Leone XIV, preghiera ecumenica in Cappella Sistina e cerimonia a San Paolo fuori le Mura ... rainews.it scrive

I reali Carlo e Camilla il 23 ottobre in Vaticano - L'arrivo è previsto il giorno prima ma il programma è concentrato tutto il 2 ... tuttosport.com scrive