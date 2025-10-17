Carlo e Camilla da Papa Leone XIV per pregare insieme

Il prossimo 23 ottobre Carlo e Camilla torneranno a Roma per incontrare Papa Leone XIV e verrà posto uno scranno, dedicato al re, a San Paolo Fuori le mura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

carlo e camilla da papa leone xiv per pregare insieme

© Ildifforme.it - Carlo e Camilla da Papa Leone XIV per pregare insieme

