Carlo e Camilla da Papa Leone XIV per pregare insieme

Il prossimo 23 ottobre Carlo e Camilla torneranno a Roma per incontrare Papa Leone XIV e verrà posto uno scranno, dedicato al re, a San Paolo Fuori le mura.

