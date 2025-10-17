Carlo Conti presenta Gianluca Gazzoli come nuovo conduttore di Sanremo Giovani al Tg1

Carlo Conti presenta Gianluca Gazzoli, il nuovo conduttore di Sanremo Giovani, durante il Tg1. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Carlo Conti presenta Gianluca Gazzoli come nuovo conduttore di Sanremo Giovani al Tg1

Argomenti simili trattati di recente

Profondamente deluso dal signore che mette le musiche ad #AffariTuoi, perché nella puntata in cui gioca l’elettricista non ha ancora messo l’audio di Carlo Conti che dice “Scoossssssaaa? Va beeeeeneeee” - X Vai su X

#Sanremo2026: Questa sera al Tg1 delle 20 intervista a Carlo Conti. #Tg1 - facebook.com Vai su Facebook

Gianluca Gazzoli presenta Sanremo Giovani, Carlo Conti ha una novità sulla data di annuncio dei Big - Carlo Conti conferma al Tg1 il nome del conduttore di Sanremo Giovani, che sarà Gianluca Gazzoli. Da fanpage.it

Carlo Conti al Tg1 presenta il conduttore di 'Sanremo Giovani', è un noto podcaster - Il conduttore di Sanremo Giovani sarà Gianluca Gazzoli, il podcaster dietro a “Passa dal BSTM”, dove ha intervistato decine di vip. Da gossip.it

Chi è Gianluca Gazzoli il nuovo conduttore di "Sanremo Giovani" voluto da Carlo Conti - Carlo Conti ha scelto Gianluca Gazzoli per condurre "Sanremo Giovani". Segnala alfemminile.com