Carlo Conti e la Rai cambiano anche le regole sull’Eurovision spunta la clausola nascosta | non basterà vincere Sanremo

Cambia il regolamento del Festival di Sanremo. L’edizione del 2026 si preannuncia già con qualche modifica rispetto alle edizioni precedenti. Se gli scorsi anni il vincitore della kermesse canora aveva il posto assicurato per rappresentare l’Italia all’ Eurovision Song Contest, ora il Direttore Artistico, in accordo con la Rai, avrà il potere di scegliere chi mandare. «L’artista vincitore di Sanremo 2026 (o altro artista scelto dal Direttore Artistico in accordo con Rai) sarà designato da Rai a rappresentare l’Italia all’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest», si legge nel nuovo regolamento del Festival, come riferisce Il Messaggero. 🔗 Leggi su Open.online

