Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana
. La sua elezione è avvenuta per acclamazione durante l’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è svolta ieri presso il Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli a Pisa. Contestualmente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tra le straordinarie personalità degli acquafortisti italiani selezionati nell'ambito della prestigiosa mostra "Luigi Bartolini e gli acquafortisti italiani al tempo di Cesare Ratta”, promossa e organizzata dal Comune di Collesalvetti, ideata e curata da #Frances - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana - Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana. Scrive gonews.it
Bartolini Bardelli presidente Confagricoltura Toscana - È stato eletto per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è svolta giov ... Da teletruria.it
"Senza sussidi non si va avanti" - Il presidente di Confragricoltura, Carlo Bartolini Baldelli, esprime preoccupazione per gli sgravi fiscali mancanti e le assicurazioni insufficienti per il settore agricolo di Arezzo. Segnala lanazione.it