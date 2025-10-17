Cargill tira dritto e conferma i licenziamenti a Giammoro i sindacati chiedono un tavolo urgente con Regione e prefetto

Messinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce la tensione attorno alla vertenza Cargill di Giammoro, dove il colosso agroalimentare statunitense ha avviato lo scorso 6 ottobre la procedura di licenziamento collettivo per tutti i dipendenti. Dopo settimane di appelli inascoltati, le segreterie territoriali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

