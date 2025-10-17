Cardinali Ci fermiamo ma il mio Vernacoliere piaceva pure a Berlusconi

Repubblica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intervista al direttore del mensile più irriverente d’Italia che annuncia la sospensione delle pubblicazioni dopo 43 anni: “Il mondo è cambiato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

cardinali ci fermiamo ma il mio vernacoliere piaceva pure a berlusconi

© Repubblica.it - Cardinali “Ci fermiamo ma il mio Vernacoliere piaceva pure a Berlusconi”

Scopri altri approfondimenti

cardinali fermiamo mio vernacoliereIl Vernacoliere sospende le pubblicazioni. Finisce (per ora) un’era. L’addio di Mario Cardinali - La lunga lettera dello storico direttore a collaboratori e lettori: “Dopo 65 anni sono un po’ stanchino. Riporta lanazione.it

Il mensile satirico livornese "Il Vernacoliere" si ferma: “In attesa di tempi migliori" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il mensile satirico livornese 'Il Vernacoliere' si ferma: “In attesa di tempi migliori' ... Secondo tg24.sky.it

cardinali fermiamo mio vernacoliereIl Vernacoliere sospende le pubblicazioni - Lo ha annunciato il direttore Mario Cardinali: "Quello di novembre sarà l'ultimo numero. Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Cardinali Fermiamo Mio Vernacoliere