Cardinali Ci fermiamo ma il mio Vernacoliere piaceva pure a Berlusconi
L’intervista al direttore del mensile più irriverente d’Italia che annuncia la sospensione delle pubblicazioni dopo 43 anni: “Il mondo è cambiato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
