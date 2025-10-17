Cardinale Merry del Val | Un vero diplomatico dell’incontro

Lidentita.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pontefice ha ricevuto, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, i partecipanti all’Incontro di Studi dedicato al servo di Dio, il Cardinale Merry del Val, nella ricorrenza dei 160 anni della sua nascita. Figura di spicco della Chiesa Cattolica del novecento, Sua Eminenza ha avuto diversi importanti incarichi nell’ambito della diplomazia vaticana fino . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

cardinale merry del val un vero diplomatico dell8217incontro

© Lidentita.it - Cardinale Merry del Val: “Un vero diplomatico dell’incontro”

Leggi anche questi approfondimenti

Un cardinale per quattro pontefici - Il 3 ottobre 1926 giunse ad Assisi una delegazione papale per prendere parte alle celebrazioni del VII centenario francescano. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Cardinale Merry Val Vero