Cardinale Merry del Val | Un vero diplomatico dell’incontro
Il Pontefice ha ricevuto, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, i partecipanti all’Incontro di Studi dedicato al servo di Dio, il Cardinale Merry del Val, nella ricorrenza dei 160 anni della sua nascita. Figura di spicco della Chiesa Cattolica del novecento, Sua Eminenza ha avuto diversi importanti incarichi nell’ambito della diplomazia vaticana fino . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
