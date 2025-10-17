Carceri un corso per insegnare a fare il gelato alle detenute di Sollicciano

Firenzetoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imparare a fare il gelato come occasione di riscatto e opportunità per il futuro per 16 detenute del penitenziario di Sollicciano, a Firenze. Dal 20 al 22 ottobre 2025 si svolgerà presso la casa circondariale il corso base di Gelateria Artigianale, un percorso formativo e professionalizzante che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

