Carceri un corso per insegnare a fare il gelato alle detenute di Sollicciano
Imparare a fare il gelato come occasione di riscatto e opportunità per il futuro per 16 detenute del penitenziario di Sollicciano, a Firenze. Dal 20 al 22 ottobre 2025 si svolgerà presso la casa circondariale il corso base di Gelateria Artigianale, un percorso formativo e professionalizzante che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“L’impegno del governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti. Con la conclusione del 185esimo Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2.060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti pe - facebook.com Vai su Facebook
Carcere, i detenuti rinnovano completamente un'area - C'è anche una nuova biblioteca sul piano Un piano del carcere di Ivrea è stato completamente ristrutturato: pareti bianche, stanze adibite a laboratori, scrivanie e mobili nuovi. Riporta msn.com
“Fare una passeggiata nelle carceri”, come auspicava Calamandrei - L'auspicio è che i magistrati, alla vigilia dell'entrata in servizio, trascorrano un periodo in carcere, perché ci ... Come scrive ilfoglio.it