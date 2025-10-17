Carcere di Ivrea | scoperti e denunciati due detenuti con lo smartphone in cella

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 16 ottobre 2025, durante un’operazione di controllo effettuata nel primo piano destro del carcere di Ivrea, gli agenti di polizia penitenziaria hanno scoperto, all’interno di una camera occupata da due detenuti italiani, uno smartphone di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

