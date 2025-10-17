Carbonizzato nell’auto è un uomo di 45 anni | disposta l’autopsia

Legoli (Pisa), 17 ottobre 2025 – L’uomo carbonizzato nell’auto andata a fuoco nel tardo pomeriggio di mercoledì in via di Legoli nel comune di Peccioli è un quarantacinquenne di origine straniera residente a Pontedera. L’identificazione – stando a quanto si apprende – sarebbe avvenuta nella giornata di ieri incrociando i pochi elementi dell’auto distrutta dalle fiamme (compreso quel che resta della targa) e le notizie su persone che tra la serata di mercoledì e ieri non hanno fatto ritorno a casa. Sulle cause della tragedia sono in corso accertamenti e ulteriori approfondimenti da parte dei carabinieri della stazione di Peccioli e della compagnia di San Miniato che hanno lavorato per tutta la mattinata alla ricerca di ulteriori elementi rispetto a quelli già reperiti e repertati nella serata e nelle prime ore della notte di mercoledì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

