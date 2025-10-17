Carbone rivela | Tornare all’Inter è stata una sorpresa Obiettivo? Far crescere i ragazzi

Inter News 24 Carbone si è raccontato ai canali ufficiali della Lega Serie A parlando del suo ritorno all’Inter Primavera. Le parole del tecnico dei giovani nerazzurri. Benito Carbone, tecnico dell’ Inter Primavera fresca di invito alla Messi Cuo, ha raccontato la sua esperienza e il percorso che sta vivendo alla guida della squadra, in un’intervista concessa al canale ufficiale della Lega Serie A. Carbone, che ha avuto una lunga carriera da giocatore e che è tifoso dell’ Inter fin da giovane, ha spiegato le sue motivazioni e il suo approccio nell’affrontare il lavoro con i giovani talenti nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

