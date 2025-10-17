Caravaggio il nuovo nido di San Bernardino aprirà a gennaio 2026
Caravaggio. Aprirà i battenti a gennaio 2026 il nuovo asilo nido di San Bernardino. La struttura, ormai in fase di completamento, è stata presentata nel corso di un open day che ha avuto luogo sabato 11 ottobre al quale hanno preso parte un centinaio di genitori. La gestione del servizio è stata affidata alla società Piccoli passi snc, che, nel corso dell’incontro, ha illustrato l’offerta pedagogica. “Diverse – spiega il sindaco Claudio Bolandrini – le azioni amministrative concretamente attuate in questi anni per contrastare l’ inverno demografico sostenendo la scelta genitoriale di giovani coppie e l’occupazione lavorativa delle mamme. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Scoperto un nuovo Caravaggio: per decenni considerato una copia, il dipinto venduto da Sotheby’s per poche sterline è stato riconosciuto come autentico grazie all’IA - facebook.com Vai su Facebook
Giovedì 25 settembre ‘L’alba di un nuovo Caravaggio’, conversazione di Stefano Causa, storico dell’arte e docente all’Università Suor Orsola Benincasa. Mostra aperta di sera venerdì 26 settembre (19.30-23.30 12 euro) per i giovani fino a 25 anni 2 euro https - X Vai su X
Nuovo nido a San Vittore. Accoglierà 38 bambini - Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo nido d’infanzia di San Vittore, articolato in due sezioni. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Caravaggio, nell’ex convento francescano riaffiorano affreschi del Seicento. Appello per trovare 60 mila euro - Frati che assistono al miracolo di un confratello che spicca il volo, un cavaliere in farsetto che estrae la spada contro una donna, fermato da un religioso, due angeli che vanno in soccorso di un dor ... Riporta bergamo.corriere.it