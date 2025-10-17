Caravaggio. Aprirà i battenti a gennaio 2026 il nuovo asilo nido di San Bernardino. La struttura, ormai in fase di completamento, è stata presentata nel corso di un open day che ha avuto luogo sabato 11 ottobre al quale hanno preso parte un centinaio di genitori. La gestione del servizio è stata affidata alla società Piccoli passi snc, che, nel corso dell’incontro, ha illustrato l’offerta pedagogica. “Diverse – spiega il sindaco Claudio Bolandrini – le azioni amministrative concretamente attuate in questi anni per contrastare l’ inverno demografico sostenendo la scelta genitoriale di giovani coppie e l’occupazione lavorativa delle mamme. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Caravaggio, il nuovo nido di San Bernardino aprirà a gennaio 2026