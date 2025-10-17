Caravaggio il nuovo nido di San Bernardino aprirà a gennaio 2026

Bergamonews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caravaggio. Aprirà i battenti a gennaio 2026 il nuovo asilo nido di San Bernardino. La struttura, ormai in fase di completamento, è stata presentata nel corso di un open day che ha avuto luogo sabato 11 ottobre al quale hanno preso parte un centinaio di genitori. La gestione del servizio è stata affidata alla società Piccoli passi snc, che, nel corso dell’incontro, ha illustrato l’offerta pedagogica. “Diverse – spiega il sindaco Claudio Bolandrini – le azioni amministrative concretamente attuate in questi anni per contrastare l’ inverno demografico sostenendo la scelta genitoriale di giovani coppie e l’occupazione lavorativa delle mamme. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

caravaggio il nuovo nido di san bernardino aprir224 a gennaio 2026

© Bergamonews.it - Caravaggio, il nuovo nido di San Bernardino aprirà a gennaio 2026

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuovo nido a San Vittore. Accoglierà 38 bambini - Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo nido d’infanzia di San Vittore, articolato in due sezioni. Si legge su ilrestodelcarlino.it

caravaggio nuovo nido sanCaravaggio, nell’ex convento francescano riaffiorano affreschi del Seicento. Appello per trovare 60 mila euro - Frati che assistono al miracolo di un confratello che spicca il volo, un cavaliere in farsetto che estrae la spada contro una donna, fermato da un religioso, due angeli che vanno in soccorso di un dor ... Riporta bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Caravaggio Nuovo Nido San