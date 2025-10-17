Carabinieri uccisi nelle scuole osservato un minuto di silenzio Valditara | Onoriamo il loro sacrificio

All'inizio delle lezioni si è tenuto oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio per commemorare Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, carabinieri morti nell'adempimento del dovere. "Il loro sacrificio, che onoriamo con commozione, ci ricorda che la nostra democrazia si fonda sul rispetto della legalità. L'Arma ne è ogni giorno un baluardo e un presidio", ha affermato il Ministro dell'istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. I tre militari sono stati uccisi da una deflagrazione innescata dal gas con cui tre fratelli avevano saturato il casolare per evitare lo sfratto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

