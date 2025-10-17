Carabinieri uccisi nelle scuole osservato un minuto di silenzio Valditara | Onoriamo il loro sacrificio
All'inizio delle lezioni si è tenuto oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio per commemorare Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, carabinieri morti nell'adempimento del dovere. "Il loro sacrificio, che onoriamo con commozione, ci ricorda che la nostra democrazia si fonda sul rispetto della legalità. L'Arma ne è ogni giorno un baluardo e un presidio", ha affermato il Ministro dell'istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. I tre militari sono stati uccisi da una deflagrazione innescata dal gas con cui tre fratelli avevano saturato il casolare per evitare lo sfratto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
È il giorno dei funerali di stato per i tre carabinieri uccisi a Castel D'Azzano L’ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari - facebook.com Vai su Facebook
Salis indecente, oltre ogni limite Carabinieri uccisi, Ilaria Salis ma non ti vergogni? https://nicolaporro.it/carabinieri-uccisi-ilaria-salis-ma-non-ti-vergogni/… - X Vai su X
Carabinieri uccisi, nelle scuole osservato un minuto di silenzio. Valditara: "Onoriamo il loro sacrificio" - All'inizio delle lezioni si è tenuto oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio per commemorare Marco Piffari, Valerio ... Lo riporta iltempo.it
In tutte le scuole domani minuto silenzio per carabinieri morti - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto a tutte le scuole un minuto di ... Come scrive espansionetv.it
Esplosione in un casolare a Castel d'Azzano durante uno sgombero: morti 3 carabinieri, 25 feriti - Oggi la decisione sull'autopsia La procura della Repubblica di Verona disporrà l'autopsia sui corpi dei tre carabinieri uccisi ieri a Castel d'Azzano. Scrive msn.com