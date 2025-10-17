Carabinieri uccisi l' abbraccio delle forze dell' ordine e dei vigili del fuoco all' Arma piacentina

17 ott 2025

Alle 16 del 17 ottobre mentre a Padova iniziavano i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi da un'esplosione nel Veronese, a Piacenza personale della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale ha deposto un omaggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

