Carabinieri uccisi l' abbraccio delle forze dell' ordine e dei vigili del fuoco all' Arma piacentina
Alle 16 del 17 ottobre mentre a Padova iniziavano i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi da un'esplosione nel Veronese, a Piacenza personale della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale ha deposto un omaggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Padova, funerali di Stato per i carabinieri uccisi. Mattarella e Meloni a colloquio con i familiari - facebook.com Vai su Facebook
Funerali a Padova per i carabinieri uccisi, presenti Meloni e Mattarella. La diretta - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Lo riporta ilmessaggero.it
Esplosione a Verona, funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi. Mattarella e Meloni vicini ai familiari - Sono iniziati a Padova nella basilica di Santa Giustina In Prato della Valle i funerali di Stato dei tre ... Si legge su affaritaliani.it
Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. Chiusa la camera ardente, la diretta - Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni per l’ultimo saluto ai 3 militari Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a ... ilrestodelcarlino.it scrive