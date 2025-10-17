Carabinieri uccisi funerali di Stato

16.16 Grande partecipazione a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione durante lo sgombero di un casale a Castel D'Azzano. Presenti il presidente Mattarella, la premier Meloni, i presidenti delle Camere, ministri del governo e politici di entrambi gli schieramenti. Nel sagrato è schierato il picchetto d'onore di tutte le forze dell'ordine e dell'esercito. Commozione e applausi tra la folla all'arrivo dei feretri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

