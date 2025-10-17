Carabinieri uccisi funerali di Stato
16.16 Grande partecipazione a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione durante lo sgombero di un casale a Castel D'Azzano. Presenti il presidente Mattarella, la premier Meloni, i presidenti delle Camere, ministri del governo e politici di entrambi gli schieramenti. Nel sagrato è schierato il picchetto d'onore di tutte le forze dell'ordine e dell'esercito. Commozione e applausi tra la folla all'arrivo dei feretri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
È il giorno dei funerali di stato per i tre carabinieri uccisi a Castel D'Azzano L’ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari - facebook.com Vai su Facebook
Salis indecente, oltre ogni limite Carabinieri uccisi, Ilaria Salis ma non ti vergogni? https://nicolaporro.it/carabinieri-uccisi-ilaria-salis-ma-non-ti-vergogni/… - X Vai su X
Funerali di Stato a Padova per i carabinieri uccisi, applauso all'arrivo dei feretri. La diretta - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Scrive ilmattino.it
Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. Chiusa la camera ardente, la diretta - Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni per l’ultimo saluto ai 3 militari Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a ... ilrestodelcarlino.it scrive
Mattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano - Presenti anche La Russa, Fontana, ministri e molte delegazioni di partiti. Scrive ansa.it