Carabinieri uccisi anche Mattarella e Meloni ai funerali di Stato a Padova FOTO

Tg24.sky.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Basilica di Santa Giustina sono in corso le esequie di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano in provincia di Verona. Alle esequie il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio, alcuni ministri e i presidenti di Camera e Senato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

