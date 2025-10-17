Carabinieri uccisi a Verona i funerali | Mattarella e Meloni parlano alle famiglie

"Oggi l'ultimo saluto a Davide, Marco e Valerio: tre carabinieri che hanno servito l'Italia con onore e dedizione fino all'ultimo istante. Il loro coraggio, il senso del dovere e l'esempio che ci lasciano non saranno dimenticati": a dirlo la premier Giorgia Meloni, che oggi a Padova partecipa alle esequie dei tre carabinieri deceduti nell'esplosione avvenuta a Castel d'Azzano, nel veronese, durante un'operazione di sgombero. Nelle scorse ore oltre 2mila persone, secondo quanto apprende l'Agi, hanno visitato la camera ardente di Davide Bernardello, Valerio Daprà e Marco Piffari. I feretri dei tre militari sono poi stati trasportati alla Basilica Di Santa Giustina per i funerali iniziati alle 16. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carabinieri uccisi a Verona, i funerali: Mattarella e Meloni parlano alle famiglie

