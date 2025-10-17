Carabinieri uccisi a Padova i funerali di Stato Bandiere a mezz’asta
Commozione nazionale per l’ultimo saluto ai tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano. Le più alte cariche della Repubblica ai funerali di Stato a Padova. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Funerali a Padova per i carabinieri uccisi, presenti Meloni e Mattarella. La diretta - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Si legge su ilmessaggero.it
A Padova i funerali di Stato per i carabinieri uccisi: dolore e unità istituzionale - A Padova i funerali di Stato per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano: l’Italia si raccoglie nel dolore e nel ricordo. Come scrive notizie.it
Funerali carabinieri uccisi, l'omelia: "Evento umanamente incomprensibile" - Un lungo applauso ha accolto l’arrivo dei feretri con le salme di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Berna in chiesa ... Lo riporta msn.com