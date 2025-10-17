Carabinieri uccisi a Padova i funerali di Stato Bandiere a mezz’asta

Commozione nazionale per l’ultimo saluto ai tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano. Le più alte cariche della Repubblica ai funerali di Stato a Padova. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

