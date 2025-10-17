Carabinieri morti nell' esplosione di Castel D' Azzano Dino Ramponi scarica i fratelli | Non era in casa

Il legale di Dino Ramponi ha fatto intendere l'estraneità dell'assistito nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano, in cui sono morti 3 carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano, Dino Ramponi scarica i fratelli: "Non era in casa"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Funerali di Stato per i tre carabinieri morti a a Castel D'Azzano, la diretta - X Vai su X

L'ultimo saluto ai tre carabinieri morti a Verona: l'ingresso del feretro in chiesa - facebook.com Vai su Facebook

Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. L'omelia. “Umilia servitori ora nelle mani di Dio”: la diretta - Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni arrivati a Padova per l’ultimo saluto ai 3 militari hanno parlato con i familiari di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari prima ... Riporta ilrestodelcarlino.it

I funerali di Stato dei 3 carabinieri morti nell’esplosione di Verona: “Hanno servito la patria con amore” - Si tengono oggi, venerdì 17 ottobre, nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, i funerali dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernadello e Marco ... Scrive fanpage.it

Funerali carabinieri morti Verona, vescovo: "Hanno servito patria con amore". DIRETTA TV - Leggi su Sky TG24 l'articolo Funerali carabinieri morti Verona, vescovo: 'Hanno servito patria con amore'. Si legge su tg24.sky.it