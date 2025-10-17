Carabinieri morti nell’esplosione a Verona nel pomeriggio i funerali di Stato a Padova

Si tengono oggi alle 16, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. I militari sono morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, provocata dai fratelli Ramponi che non volevano lasciare la struttura e l'hanno saturata di gas. Alla cerimonia prendono parte le alte cariche dello Stato, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, oltre a moltissime delegazioni di partiti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Carabinieri morti nell’esplosione a Verona, nel pomeriggio i funerali di Stato a Padova

Approfondisci con queste news

Si terrà domani l'ultimo saluto ai tre carabinieri morti nell'esplosione avvenuta a Castel D'Azzano, in provincia di Verona - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri morti a Verona, domani i funerali di Stato a #Padova - X Vai su X

Cosa si sa dell’esplosione della casa vicino a Verona in cui sono morti tre carabinieri - La donna che l’ha innescata ci viveva insieme a due fratelli in condizioni di marginalità, e da tempo dovevano sgomberare ... ilpost.it scrive

Tre carabinieri sono morti nell’esplosione di una casa in provincia di Verona - Nelle prime ore di martedì tre carabinieri sono morti e 25 agenti tra poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco sono stati feriti in un’esplosione che ha fatto crollare un’abitazione di due piani a ... Si legge su ilpost.it

Esplosione a Verona, venerdì a Padova i funerali dei tre carabinieri morti - Due le vittime di origine bresciane: il brigadiere capo Valerio Daprà e il luogotenente Marco Piffari. Secondo giornaledibrescia.it