Carabinieri morti nell’esplosione a Verona folla a Padova per i funerali di Stato
Si tengono oggi alle 16, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. I militari sono morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, provocata dai fratelli Ramponi che non volevano lasciare la struttura e l'hanno saturata di gas. Centinaia di uomini delle forze dell'ordine, mischiati a semplici cittadini, si sono radunati già dal primo pomeriggio davanti alla basilica. Alla cerimonia prendono parte le alte cariche dello Stato, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, oltre a moltissime delegazioni di partiti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Argomenti simili trattati di recente
Local Team. . LIVE Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel d'Azzano - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri morti a Verona, domani i funerali di Stato a #Padova - X Vai su X
Carabinieri morti nell’esplosione a Verona, nel pomeriggio i funerali di Stato a Padova - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carabinieri morti nell’esplosione a Verona, nel pomeriggio i funerali di Stato a Padova ... Segnala tg24.sky.it
Esplosione a Verona, venerdì a Padova i funerali dei tre carabinieri morti - Due le vittime di origine bresciane: il brigadiere capo Valerio Daprà e il luogotenente Marco Piffari. Da giornaledibrescia.it
Cosa si sa dell’esplosione della casa vicino a Verona in cui sono morti tre carabinieri - La donna che l’ha innescata ci viveva insieme a due fratelli in condizioni di marginalità, e da tempo dovevano sgomberare ... Secondo ilpost.it