Si tengono oggi alle 16, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. I militari sono morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, provocata dai fratelli Ramponi che non volevano lasciare la struttura e l'hanno saturata di gas. Centinaia di uomini delle forze dell'ordine, mischiati a semplici cittadini, si sono radunati già dal primo pomeriggio davanti alla basilica. Alla cerimonia prendono parte le alte cariche dello Stato, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, oltre a moltissime delegazioni di partiti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Carabinieri morti nell’esplosione a Verona, folla a Padova per i funerali di Stato