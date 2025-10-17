Carabinieri morti il funerale | folla a Santa Giustina per l' addio a Valerio Daprà Davide Bernardello e Marco Piffari L' ultimo viaggio dei militari e l' abbraccio di Mattarella alle famiglie

Ilgazzettino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PADOVA - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di uomini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

carabinieri morti il funerale folla a santa giustina per l addio a valerio dapr224 davide bernardello e marco piffari l ultimo viaggio dei militari e l abbraccio di mattarella alle famiglie

© Ilgazzettino.it - Carabinieri morti, il funerale: folla a Santa Giustina per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. L'ultimo viaggio dei militari e l'abbraccio di Mattarella alle famiglie

Altre letture consigliate

carabinieri morti funerale follaCarabinieri morti, il funerale: folla a Santa Giustina per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. L'ultimo viaggio dei militari e l'abbraccio di ... - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di ... Riporta ilgazzettino.it

carabinieri morti funerale follaIl picchetto d'onore, le autorità e semplici cittadini: folla ai funerali dei carabinieri morti a Castel D'Azzano - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del consiglio Giorgia Meloni tra i rappresentanti istituzionali presenti oggi nella basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali d ... ilgiornale.it scrive

carabinieri morti funerale follaStrage dei carabinieri, folla a Padova per i funerali di Stato - segui la diretta - I funerali di Stato dei tre carabinieri deceduti nell'esplosione di Castel D'Azzano (Verona) ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Morti Funerale Folla