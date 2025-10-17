Carabinieri morti il funerale | folla a Santa Giustina per l' addio a Valerio Daprà Davide Bernardello e Marco Piffari L' ultimo viaggio dei militari e l' abbraccio di Mattarella alle famiglie

PADOVA - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di uomini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Carabinieri morti, il funerale: folla a Santa Giustina per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. L'ultimo viaggio dei militari e l'abbraccio di Mattarella alle famiglie

