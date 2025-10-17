Carabinieri morti il funerale | a Santa Giustina anche i 27 militari feriti nell' esplosione Mons Saba | Saper contrapporre all' intelligenza del male quella del bene

17 ott 2025

PADOVA - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di uomini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Carabinieri morti, il funerale: a Santa Giustina anche i 27 militari feriti nell'esplosione. Mons Saba: «Saper contrapporre all'intelligenza del male, quella del bene»

