Carabinieri morti il funerale | a Santa Giustina anche i 27 militari feriti nell' esplosione Applausi poi il silenzio assordante La diretta

17 ott 2025

PADOVA - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di uomini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

carabinieri morti funerale santaCarabinieri morti, il funerale: folla a Santa Giustina. I feretri di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari accolti tra dagli applausi, poi il silenzio assordante - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di ... Si legge su ilgazzettino.it

carabinieri morti funerale santaMattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano - Presenti anche La Russa, Fontana, ministri e molte delegazioni di partiti. Scrive ansa.it

