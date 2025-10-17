Carabinieri morti il funerale | a Santa Giustina anche i 27 militari feriti nell' esplosione Applausi poi il silenzio assordante La diretta

PADOVA - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di uomini.

Carabinieri morti, il funerale: folla a Santa Giustina. I feretri di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari accolti tra dagli applausi, poi il silenzio assordante - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di ...

Carabinieri morti, il funerale: folla a Santa Giustina per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. L'ultimo viaggio dei militari e l'abbraccio di ... - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di ...

Mattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano - Presenti anche La Russa, Fontana, ministri e molte delegazioni di partiti.