Carabinieri morti i funerali di Stato

7.48 Oggi è giorno di lutto nazionale, per i funerali dei tre Carabinieri uccisi nell'esplosione del casolare saturo di gas a Castel d'Azzano, nel Veronese. Le esequie di Stato nella chiesa di Santa Giustina a Padova. Diretta Rai 1 alle 15.30. La tragedia all'alba del 14 ottobre: dopo averlo minacciato in precedenti occasioni, i tre fratelli proprietari del casolare destinato a sgombero forzoso lo hanno fatto saltare in aria. I tre militari sono stati investiti dall' esplosione e travolti nel crollo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it