Carabinieri morti i funerali di Stato
7.48 Oggi è giorno di lutto nazionale, per i funerali dei tre Carabinieri uccisi nell'esplosione del casolare saturo di gas a Castel d'Azzano, nel Veronese. Le esequie di Stato nella chiesa di Santa Giustina a Padova. Diretta Rai 1 alle 15.30. La tragedia all'alba del 14 ottobre: dopo averlo minacciato in precedenti occasioni, i tre fratelli proprietari del casolare destinato a sgombero forzoso lo hanno fatto saltare in aria. I tre militari sono stati investiti dall' esplosione e travolti nel crollo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scopri altri approfondimenti
Si terrà domani l'ultimo saluto ai tre carabinieri morti nell'esplosione avvenuta a Castel D'Azzano, in provincia di Verona - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri morti a Verona, domani i funerali di Stato a #Padova - X Vai su X
Padova, oggi i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D'Azzano - Oggi si celebrano a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti ieri nell'esplosione durante lo sgombero del casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona: Marco Piffari, 5 ... Scrive msn.com
Carabinieri morti, è il giorno dei funerali di Stato: Padova blindata. Centinaia alla camera ardente per stringersi alle famiglie - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. ilgazzettino.it scrive
Carabinieri morti a Verona, domani funerali di Stato a Padova: proclamato lutto cittadino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Carabinieri morti a Verona, domani funerali di Stato a Padova: proclamato lutto cittadino ... Come scrive tg24.sky.it