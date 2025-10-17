Carabinieri morti i funerali di Stato a Santa Giustina Crosetto | I nomi di Valerio Davide e Marco scritti sulla roccia non verranno dimenticati

PADOVA - Folla per l'addio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano: centinaia di uomini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Carabinieri morti, i funerali di Stato a Santa Giustina. Crosetto: «I nomi di Valerio, Davide e Marco scritti sulla roccia, non verranno dimenticati»

Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. L'omelia. “Umilia servitori ora nelle mani di Dio”: la diretta - Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni arrivati a Padova per l’ultimo saluto ai 3 militari hanno parlato con i familiari di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari prima ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

I funerali di Stato dei 3 carabinieri morti nell’esplosione di Verona: “Hanno servito la patria con amore” - Si tengono oggi, venerdì 17 ottobre, nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, i funerali dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernadello e Marco ... Segnala fanpage.it

Mattarella ali funerali di Stato dei Carabinieri morti nel Veronese - (Agenzia Vista) Padova, 17 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, ai funerali di Stato del Sottotenente Marco Piffar ... Lo riporta quotidiano.net